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США ввели санкції проти російського хакера

Вівторок, 23 січня 2024, 18:51 - Лія Ільченко

23 січня США ввели санкції проти російського хакера, причетного до атаки на компанію Medibank в Австралії.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у координації з Австралією та Великою Британією внесло до списку Олександра Єрмакова, хакера, який відіграв ключову роль в атаці з використанням програми-здирника на Medibank Private Limited у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра фінансів Браяна Нельсона, російські кіберзлочинці продовжують здійснювати руйнівні атаки проти Сполучених Штатів і країн-союзників з метою крадіжки конфіденційних даних.

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"Єрмаков - громадянин Росії й кіберзлочинець. Його було піддано санкціям за участь у крадіжці та розміщенні в даркнеті 9,7 мільйона записів, що містять особисту інформацію австралійців, включно з іменами, датами народження, номерами Medicare і конфіденційною медичною інформацією", - йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Нагадуємо:

У жовтні 2022 року Єрмаков проник у мережу однієї з найбільших приватних страхових компаній Австралії Medibank.

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Єрмаков викрав особисту інформацію та конфіденційну медичну інформацію, пов'язану приблизно з 9,7 мільйонами клієнтів та представників компанії.

Метою таких дій зазвичай є фінансова вигода.

США хакери Росія санкції
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