Криза у Червоному морі починає впливати на прибутки світових компаній – Bloomberg

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Оскільки криза у Червоному морі заважає поставкам усього, від автомобілів до енергоносіїв, є лише питанням часу, коли стрімке зростання витрат і напруженість у ланцюгах поставок з'являться у звітах про прибутки компаній.

Про це пише Bloomberg.

Кілька компаній вже попереджають про такі наслідки. Виробник електромобілів Tesla планує двотижневу зупинку виробництва на німецькому заводі через затримки з поставками, а шведська Volvocar AB оголосила про триденну зупинку свого заводу в Бельгії.

Британські ритейлери Tesco Plc, Marks & Spencer Group Plc і Next Plc заявили про ризик підвищення цін для споживачів.

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"Щонайменше 2300 кораблів йдуть довгими обхідними шляхами, щоб уникнути нападів бойовиків-хуситів у Червоному морі. На цей машрут зазвичай припадає понад 12% світової морської торгівлі.

Центробанки попереджають про сплеск інфляції, який може перешкодити зниженню процентних ставок. Для багатьох компаній, особливо в Європі, це збільшує час транзиту, збільшує рахунки за фрахт і підвищує витрати на страхування. І це змушує аналітиків переглянути оцінки прибутків компаній", - пише агентство.

За останні три місяці консенсус-прогноз прибутків автовиробників знизився на 5%, свідчать дані Bloomberg.

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Вантажовідправники, з іншого боку, виявляються у виграші: контейнерні тарифи на деяких маршрутах зросли на 300%, а прогнози доходів транзитних компаній, що входять до індексу MSCI Europe, знизилися на 1,5%.

Lazard Freres Gestionскоротив інвестиції в автомобільний сектор, вважаючи його "одним з перших, хто постраждає через складний і напружений ланцюжок поставок". Фонд також уникає роздрібної торгівлі, оскільки вона "може постраждати від нестачі товарів для продажу".

"Якщо це триватиме ще один-два місяці, ви напевно побачите деякі попередження щодо прибутку, пов'язані з цим", - прогнозують експерти.

За оцінками Bloomberg Intelligence, поточні витрати на контейнерні перевезення, якщо вони збережуться, можуть призвести до зростання інфляції у Великобританії та єврозоні наприкінці 2024 - на початку 2025 року.

Але ці події сприяють зростанню статків глобальних судноплавних компаній, таких як AP Moller-Maersk A/S і Hapag-Lloyd AG в Європі, американська ZIM Integrated Shipping і японська Mitsui OSK Lines Ltd. Страховики також повинні отримати вигоду, оскільки андеррайтери підвищують премії вдесятеро на деяких морських маршрутах.

Серед вантажовідправників Maersk отримав безліч позитивних рекомендацій. Bank of America нещодавно подвоїв оцінку прибутку данської компанії на 2024 рік.

Компанія Next, яка постачає більшість своїх товарів для дому та моди з Азії, була серед перших ритейлерів, які висловили побоювання щодо удару.

За словами аналітиків, тривалі перебої вплинуть на такі світові бренди, як Nike Inc., Adidas AG та Capri Holdings Ltd.

Серед автовиробників поки що Tesla і Volvo Car - єдині, хто оголосив про зупинку виробництва. Але такі затримки "можуть становити новий ризик для виробництва легкових автомобілів цього року", вважають в Morgan Stanley.

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Економічна правда