За тиждень після проходження середини опалювального сезону європейські сховища заповнені на 74,4%, а газ коштує в 13-18 разів дешевше за прогнози, які давали в Росії.

Про це пише The Moscow Times.

Так, на початку поточного тижня газ у Європі торгувався на рівні 300 доларів за 1000 кубометрів (26-27 євро/МВт-год), та подешевшав з початку року більш ніж на 16%.

Через тиждень після проходження середини опалювального сезону європейські сховища заповнені на 74,4%, за даними Gas Infrastructure Europe.

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"Євросоюз, який другу зиму обходиться майже без поставок "Газпрому", другий місяць поспіль закінчує з рекордними обсягами газу в сховищах. У цей час жителі майже в половині регіонів Росії змушені мерзнути і чекати, поки комунальники повернуть у будинки тепло, яке зникло через аварії та занепад інфраструктури", - пише видання.

При цьому, підкреслюється, що газ зараз коштує приблизно у 18 разів дешевше, ніж обіцяв європейцям півтора року тому заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв, і в 13 разів дешевше, ніж прогнозували аналітики "Газпрому".

Видання нагадує, що в серпні 2022 р., коли ціна газу злетіла до піку, сягнувши 3600 доларів за 1000 кубометрів, "Газпром" лякав Європу газом по 4000 доларів, а Медведєв - по 5000 євро.

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