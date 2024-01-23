Ціна газу в Євросоюзі впала в 13 разів нижче прогнозу "Газпрому"
За тиждень після проходження середини опалювального сезону європейські сховища заповнені на 74,4%, а газ коштує в 13-18 разів дешевше за прогнози, які давали в Росії.
Про це пише The Moscow Times.
Так, на початку поточного тижня газ у Європі торгувався на рівні 300 доларів за 1000 кубометрів (26-27 євро/МВт-год), та подешевшав з початку року більш ніж на 16%.
Через тиждень після проходження середини опалювального сезону європейські сховища заповнені на 74,4%, за даними Gas Infrastructure Europe.
"Євросоюз, який другу зиму обходиться майже без поставок "Газпрому", другий місяць поспіль закінчує з рекордними обсягами газу в сховищах. У цей час жителі майже в половині регіонів Росії змушені мерзнути і чекати, поки комунальники повернуть у будинки тепло, яке зникло через аварії та занепад інфраструктури", - пише видання.
При цьому, підкреслюється, що газ зараз коштує приблизно у 18 разів дешевше, ніж обіцяв європейцям півтора року тому заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв, і в 13 разів дешевше, ніж прогнозували аналітики "Газпрому".
Видання нагадує, що в серпні 2022 р., коли ціна газу злетіла до піку, сягнувши 3600 доларів за 1000 кубометрів, "Газпром" лякав Європу газом по 4000 доларів, а Медведєв - по 5000 євро.