Протести фермерів у Франції: обурення викликав Зелений курс ЄС

У Франції, фермери, що вийшли на протести, висувають до уряду низку вимог у зв'язку з нав'язуванням Брюсселем екологічних вимог у рамках Зеленого курсу.

Про це пише Euractiv.

Представники Спілки фермерів Франції вимагають відповіді уряду на низькі доходи і зростання витрат у контексті досягнення екологічних цілей ЄС.

Голова Спілки фермерів Арно Руссо розкритикував Зелений курс ЄС за підрив сільськогосподарського сектору в той час, коли імпорт сільгосппродукції до ЄС стрімко зростає.

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"Ви не можете нав'язувати нам дати, які регулюють те, що ми робимо на наших полях, ви не можете нав'язувати зобов'язання пересаджувати луки, коли у нас більше немає тварин", - сказав Руссо.

Зазначається, що екологічне законодавство, яке проштовхує Брюссель, лежить в основі протестів фермерів по всьому ЄС в останні місяці, будь то в Нідерландах, Польщі чи Німеччині.

"Ми попросили прем’єр-міністра протягом тижня зробити заяви, які суттєво змінять ситуацію. Ми сказали, що не будемо задовольнятися словами; фермери чекають конкретних дій", — зазначив голова Спілки фермерів Арно Руссо.

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Об’єднання аграріїв закликали також президента Еммануеля Макрона порушити ці питання в Брюсселі.

"Європа — це межі, в яких ми хочемо діяти, і ця Європа важлива для нас, але ми також маємо поставити її під сумнів, оскільки фермери більше не розуміють надзвичайно адміністративний спосіб управління нею", — зазначив Руссо.

Нагадуємо:

З вечора 18 січня у Франції спалахнули протести фермерів по всій країні, кілька десятків із них заблокували автомагістраль A64 між Тулузою та Байонною.