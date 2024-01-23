Протести фермерів у Франції: обурення викликав Зелений курс ЄС
У Франції, фермери, що вийшли на протести, висувають до уряду низку вимог у зв'язку з нав'язуванням Брюсселем екологічних вимог у рамках Зеленого курсу.
Про це пише Euractiv.
Представники Спілки фермерів Франції вимагають відповіді уряду на низькі доходи і зростання витрат у контексті досягнення екологічних цілей ЄС.
Голова Спілки фермерів Арно Руссо розкритикував Зелений курс ЄС за підрив сільськогосподарського сектору в той час, коли імпорт сільгосппродукції до ЄС стрімко зростає.
"Ви не можете нав'язувати нам дати, які регулюють те, що ми робимо на наших полях, ви не можете нав'язувати зобов'язання пересаджувати луки, коли у нас більше немає тварин", - сказав Руссо.
Зазначається, що екологічне законодавство, яке проштовхує Брюссель, лежить в основі протестів фермерів по всьому ЄС в останні місяці, будь то в Нідерландах, Польщі чи Німеччині.
"Ми попросили прем’єр-міністра протягом тижня зробити заяви, які суттєво змінять ситуацію. Ми сказали, що не будемо задовольнятися словами; фермери чекають конкретних дій", — зазначив голова Спілки фермерів Арно Руссо.
Об’єднання аграріїв закликали також президента Еммануеля Макрона порушити ці питання в Брюсселі.
"Європа — це межі, в яких ми хочемо діяти, і ця Європа важлива для нас, але ми також маємо поставити її під сумнів, оскільки фермери більше не розуміють надзвичайно адміністративний спосіб управління нею", — зазначив Руссо.
Нагадуємо:
З вечора 18 січня у Франції спалахнули протести фермерів по всій країні, кілька десятків із них заблокували автомагістраль A64 між Тулузою та Байонною.