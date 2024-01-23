Болгарія приєдналася до вимог запровадити тарифи та квоти на імпорт українського зерна

Болгарія наполягає на введенні тарифів і квот на імпорт українського зерна до Європейського Союзу і пояснює свою вимогу "істотними" стражданнями місцевих фермерів після зняття обмежень на торгівлю українською продукцією.

Про це пише euractiv.de.

"Збільшення експорту з України викликає серйозне занепокоєння у виробників, оскільки вони не в змозі конкурувати з цінами на українську продукцію", - пояснює Мінсільгосп Болгарії.

У Болгарії переконані, що максимальні обсяги української агропродукції мають "відповідати ринковій логіці та переробним потужностям, а також забезпечувати більшу ясність і впевненість як для виробників, так і для переробників".

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Зазначається, що Болгарія має у своєму розпорядженні істотні потужності з виробництва рафінованої та нерафінованої соняшникової олії, а також біодизельного палива. Болгарські виробники в цих секторах є одними з найбільших у ЄС.

Водночас Болгарія, яка виробляє насіння соняшнику для своїх потужностей, не може конкурувати з цінами на українські товари.

"Збільшення експорту з України є причиною серйозної стурбованості виробників, оскільки вони не можуть конкурувати з цінами на українські товари, що є наслідком застосування різних стандартів виробництва", - уточнюється в листі Мінсільгоспу Болгарії.

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Міністерство попереджає, що нинішня ситуація може призвести до спаду внутрішнього виробництва, що "може вплинути на продовольчу безпеку країни в довгостроковій перспективі".

Болгарський уряд упевнений, що Єврокомісія має вжити заходів для захисту ринків сусідніх з Україною держав-членів ЄС, щоб дозволити їм використовувати свій експортний потенціал.

Одним із таких заходів може стати запровадження тарифних квот на найчутливішу сільськогосподарську продукцію в рамках переговорів про продовження безмитної торгівлі агропродукцією з Україною навесні 2024 року.

"Для продуктів, для яких повторне введення тарифних квот неможливе, слід знайти інше рішення проблеми збільшення імпорту з України", - резюмували в болгарському аграрному відомстві.

Говорячи про якість українського зерна, у міністерстві розповіли, що 2023 року болгарські органи охорони здоров'я перевірили його і констатували, що воно повністю безпечне. Крім того, насіння соняшнику з України має вищий середній вміст олії, ніж болгарське насіння.

Нагадуємо:

Минулого тижня міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської Комісії зажадали запровадити імпортні мита на українське зерно через демпінгові ціни на нього в прифронтових країнах.

Єврокомісія 15 вересня 2023 року оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України до п'яти сусідніх із нею країн ЄС (Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини) за певних умов, які дадуть змогу уникнути нового різкого зростання поставок.

Обмеження були введені 2 травня 2023 року і стосувалися імпорту пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи. Ці п'ять східноєвропейських країн-членів ЄС стверджували, що українська с/г продукція в умовах її безмитного ввезення в ЄС осідає у них і завдає шкоди місцевому агросектору.

Після зняття обмежень Польща, Угорщина і Словаччина ввели односторонні заборони. Наразі тривають переговори України про впровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній із п'яти країн.