Без допомоги Заходу на Україну найближчим часом чекають затримки зарплат, пенсій і друк грошей - WSJ 

Якщо найближчими місяцями США та ЄС не нададуть Україні фінансової допомоги, країні доведеться вживати "болючих економічних заходів" і запустити "друкарський верстат".

Про це виданню The Wall Street Journal розповіли українські чиновники та економісти.

Як пише видання з посиланням на джерела, Києву вже необхідні кошти для підтримки роботи уряду, виплати зарплат, пенсій і субсидування.

Українська влада може протриматися ще кілька місяців, почавши затримувати зарплати або взявши ще більше позик. На перші місяці 2024 року Києву має вистачити 2 млрд доларів, які надав МВФ.

Реклама:

Але після цього для покриття дефіциту необхідно буде друкувати гроші.

Як зазначає WSJ, без фінансової підтримки Заходу українська економіка повернеться в режим "виживання". Про це заявила міністр економіки країни Юлія Свириденко.

За її розрахунками, без іноземної допомоги Києву доведеться затримати виплати зарплат 500 тис. держслужбовців і 1,4 млн педагогічних працівників, а також пенсій 10 млн пенсіонерів.

Реклама:

Президент Володимир Зеленський раніше також попереджав, що якщо Захід не надасть фінансової допомоги, український уряд не зможе платити пенсії.

Уряд уже розглядає скасування запланованої на 1 березня індексації пенсій, якщо західні кошти так і не надійдуть.

За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, тоді на виплату базової суми пенсій грошей має вистачити за рахунок податків. Але на допомогу біженцям коштів уже буде недостатньо.

У 2024 році дефіцит бюджету України сягне 40 млрд доларів. Більшу частину цієї суми - 30 млрд доларів - уряд країни розраховує покрити за рахунок допомоги союзників. Від ЄС Київ очікує отримати 18 млрд доларів, від США - 8,5 млрд доларів, а від МВФ - 5,4 млрд доларів. Суму, що залишилася, мають надати Велика Британія і банки розвитку.

Однак поки що Вашингтону і Брюсселю не вдається узгодити фінансову допомогу Україні на 61,4 млрд доларів і 50 млрд євро відповідно.