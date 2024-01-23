"Нафтогаз" про влучання в газопровід у Харкові: наймасштабніше з початку зими
Внаслідок ворожого обстрілу Харкова 23 січня, газопровід середнього тиску на території міста зазнав пошкоджень, яких не було з початку цієї зими.
Про це повідомляють в "Нафтогазі України".
"23 січня, влучили в газопровід середнього тиску на території Харкова. Упродовж цієї зими аналогічних за масштабом влучань по газорозподільній сфері в місті не було", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що "Газмережі" ліквідували аварію на харківському газопроводі.
Проте доставка газу до осель харків'ян відновлять після усунення всіх наслідків російської атаки та проведення ремонтних робіт.
"Аварійно-диспетчерські бригади "Газмережі" одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків, загоряння зупинили", - наголосили в "Нафтогазі".
За повідомленням Міністерства енергетики, для стабілізації тиску в газопроводі перекрито його частину. Від газопостачання відключені 12 будинків.
Загиблих і постраждалих серед працівників немає.
Крім того, у Харкові через ворожий удар без світла майже 11 тисяч споживачів. Пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії - трансформаторні підстанції, розподільний пункт та кабельні лінії.
Внаслідок обстрілів є відключені споживачі у населених пунктах Харківської області. Тривають відновлювальні роботи.
Тривають роботи з відновлення.