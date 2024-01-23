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"Нафтогаз" про влучання в газопровід у Харкові: наймасштабніше з початку зими

Вівторок, 23 січня 2024, 11:34 - Лія Ільченко

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова 23 січня, газопровід середнього тиску на території міста зазнав пошкоджень, яких не було з початку цієї зими.

Про це повідомляють в "Нафтогазі України".

"23 січня, влучили в газопровід середнього тиску на території Харкова. Упродовж цієї зими аналогічних за масштабом влучань по газорозподільній сфері в місті не було", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Газмережі" ліквідували аварію на харківському газопроводі.

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Проте доставка газу до осель харків'ян відновлять після усунення всіх наслідків російської атаки та проведення ремонтних робіт.

"Аварійно-диспетчерські бригади "Газмережі" одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків, загоряння зупинили", - наголосили в "Нафтогазі".

За повідомленням Міністерства енергетики, для стабілізації тиску в газопроводі перекрито його частину. Від газопостачання відключені 12 будинків.

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Загиблих і постраждалих серед працівників немає. 

Крім того, у Харкові через ворожий удар без світла майже 11 тисяч споживачів. Пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії - трансформаторні підстанції, розподільний пункт та кабельні лінії.

Внаслідок обстрілів є відключені споживачі у населених пунктах Харківської області. Тривають відновлювальні роботи.

Тривають роботи з відновлення.

газопровід Харків Нафтогаз Міненергетики
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