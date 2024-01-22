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Суд залишив Коломойського під вартою, але зменшив заставу

Понеділок, 22 січня 2024, 21:35 - Олексій Павлиш
 
getty images

Шевченківський райсуд Києва залишив Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня, але зменшив розмір застави з 3,9 до 2,65 млрд грн.

Відповідне рішення на засіданні 22 січня, пише "Суспільне".

Прокурори клопотали про продовження утримання Коломойського у СІЗО на час проведення досудового розслідування.

Водночас адвокати наполягали на зміні запобіжного заходу з варти на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області, зокрема через незадовільний стан здоров'я Коломойського.

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Також суд відмовив у проханні щодо передачі Коломойського на поруки.

Нагадуємо:

28 листопада Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня. 

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2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

Економічна правда

суд Коломойський
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