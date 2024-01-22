ШІ-стартап ElevenLabs залучив ще 80 мільйонів доларів і отримав статус "єдинорога"

Американський ШІ-стартап ElevenLabs, який розробляє інструменти для створення та редагування синтетичних голосів, менше ніж за рік досягнув оцінки в понад 1 млрд дол.

Про це пише TechCrunch.

Зазначається, що заснований поляками стартап оголосив про завершення раунду серії B на суму 80 млн дол, який спільно очолювали відомі інвестори, серед яких Андріссен Горовіц, колишній генеральний директор GitHub Нат Фрідман і підприємець Деніел Гросс.

У раунді, в якому також брали участь Sequoia Capital, Smash Capital, SV Angel, BroadLight Capital і Credo Ventures, загальна сума зібраних ElevenLabs сягнула 101 млн дол, а вартість компанії – понад 1 млрд дол.

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За словами CEO ElevenLabs Маті Станішевскі, залучені кошти будуть спрямовані на розробку продукту, розширення інфраструктури та команди, дослідження ШІ та посилення заходів безпеки для забезпечення відповідального та етичного розвитку технології штучного інтелекту.

"Ми зібрали нові гроші, щоб зміцнити позицію ElevenLabs як світового лідера в дослідженні голосового штучного інтелекту та розгортанні продуктів", – заявив Станішевський.

Стартап ElevenLabs був заснований у 2022 році Пьотром Дабковським, колишнім інженером з машинного навчання Google, і Станішевським, колишнім стратегом із розгортання Palantir.

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На сьогодні ElevenLabs має версію для дубляжу 29 мовами і є найбільш відомим своїм застосунком для браузера для генерації мовлення, який дозволяє створювати реалістичні голоси з можливість вибору інтонації, емоцій та інших ключових голосових характеристик.

Економічна правда.