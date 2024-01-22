Російський олігарх Риболовлєв, якого оминули санкції, може продати ФК "Монако"

Власник ФК "Монако" Дмитро Риболовлєв getty images

Російський олігарх Дмитро Риболовлєв, який володіє 66,7% акцій ФК "Монако", може продати клуб - ним зацікавились американські інвестори.

Про це пише французьке видання Les Echos.

За даними газети, Риболовлєв не планував продавати клуб, але все змінилося торік - він отримав щонайменше дві пропозиції від американських інвесторів, які планують вкластись у європейський футбол і розглядають "Монако" як ідеальний варіант для початку інвестицій у спорт.

Зазначається, що пропозиції були "досить високими", тому Риболовлєв змінив думку щодо продажу клубу. За даними Les Echos, тепер він готовий розглянути можливість продажу.

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Про ймовірність зміни власника ФК "Монако" пише також італійське видання Foot Mercato. За словами видання, російський олігарх залучив інвесткомпанію Raine Group як ексклюзивного фінансового консультанта для оцінки та супроводу угоди.

За участю Raine Group російський олігарх Роман Абрамович у 2022 році продав лондонський "Челсі" американському бізнесмену Тодду Боелі. Крім цього, у грудні 2023-го Raine Group надавала консультації родині Глейзерів, яка продала 25% акцій "Манчестер Юнайтед" Джиму Реткліффу.

Представник сімейного офісу Риболовлєва заявив РБК, що "власники "Монако" вирішили почати процес вивчення стратегічних можливостей щодо своєї частки в клубі".

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"Рішення було ухвалено після того, як акціонеру надійшли звернення від потенційно зацікавлених сторін. Компанія Raine Group зараз виступає фінансовим консультантом із цього питання", - йдеться у заяві.

При цьому, за даними Les Echos, ці новини поки не означають, що клуб точно продадуть.

Газета пише, що угода відбудеться тільки в тому разі, якщо потенційний покупець отримає підтримку князя Монако Альбера II: компанії Риболовлєва Monaco Sport Invest належить 66,7% акцій футбольного клубу, інша частка перебуває у володінні у князя Монако.

Рішення про продаж клубу ухвалятьдо кінця сезону - у разі переходу "Монако" до інших власників нові акціонери зможуть розпочати роботу на трансферному ринку вже в літнє вікно.

Статки Риболовлєва оцінюють у 6,4 млрд дол. Як зазначає Forbes Russia, він придбав клуб за 1 євро - тоді "Монако" мав фінансові проблеми і вилетів із елітного дивізіону. Monaco Sport Invest стала власником "Монако" в грудні 2011 року. За угодою, компанія мала інвестувати в клуб щонайменше 100 млн євро протягом наступних чотирьох років.

Після зміни власника "Монако" за 12 років один раз виграв чемпіонат Франції, а також тричі грав у фіналах Кубка. Найкращим досягненням клубу в єврокубках став вихід у півфінал Ліги чемпіонів у 2017 році.

За даними порталу НАЗК, Риоболовлєв - один з небагатьох російських олігархів, які ще не перебувають під західними санкціями, він виїхав з країни понад десять років тому. Проти нього введені санкції тільки в Україні.

Економічна правда