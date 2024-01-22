Керівник OpenAI прагне залучити мільярди доларів для мережі заводів із виробництва ШІ-чипів

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Гендиректор OpenAI Сем Альтман, який працює над залученням мільярдів доларів від світових інвесторів для виробництва чипів, має намір використовувати ці кошти для створення мережі заводів з виробництва напівпровідників.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознаймолені джерела.

Серед компаній, які вели перемовини з Альтманом, - G42 з Абу-Дабі та SoftBank Group Corp.

За словами деяких співрозмовників, проєкт передбачає співпрацю з провідними виробниками мікросхем, а мережа заводів буде глобальною за масштабами.

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Джерела агентства розповіли, що зусилля Альтмана зі збору коштів відображають його занепокоєння тим, що в міру того, як ШІ стає все більш поширеним, не буде достатньо чипів для широкого розгортання. Деякі поточні прогнози щодо виробництва мікросхем, пов'язаних зі штучним інтелектом, не відповідають прогнозованому попиту.

Будівництво та утримання заводів з виробництва напівпровідників набагато дорожче, ніж підхід, якому віддають перевагу багато колег OpenAI в галузі ШІ. Amazon.com Inc., Google Alphabet Inc. і Microsoft Corp. - найбільший інвестор OpenAI - зазвичай зосереджуються на розробці власного кремнію, а потім передають виробництво стороннім компаніям.

Будівництво одного сучасного заводу може коштувати десятки мільярдів доларів, а створення мережі таких заводів займе роки. Переговори лише з G42 були зосереджені на залученні від 8 до 10 мільярдів доларів, хоча поточний стан переговорів неясний.

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Альтман вважає, що індустрія повинна діяти зараз, щоб забезпечити достатню пропозицію до кінця десятиліття, кажуть джерела.

Відтоді як OpenAI випустила ChatGPT більше року тому, інтерес до додатків штучного інтелекту серед компаній і споживачів стрімко зріс. Це, в свою чергу, стимулювало величезний попит на обчислювальні потужності та процесори, необхідні для створення та запуску цих програм ШІ. Альтман неодноразово заявляв, що для потреб його компанії вже не вистачає чипів.

Intel Corp., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. і Samsung Electronics Co. лідирують на ринку виробництва чипів і є потенційними партнерами OpenAI.

"Альтман наполегливо працював над проєктом щодо виробництва чипів, поки в листопаді його тимчасово не відсторонили від посади гендиректора OpenAI. Після повернення він відновив роботу над проєктом. Він також поінформував Microsoft про цей план, і, за словами двох джерел, корпорація зацікавлена у ньому", - йдеться у повідомленні.

OpenAI, G42, Intel, Microsoft, SoftBank і TSMC відмовилися від коментарів.

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Економічна правда