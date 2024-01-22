"Ліси України" виставили на аукціон мільйон кубів деревини: критична ситуація через блокаду кордону

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Держпідприємство "Ліси України" виставило на голландський аукціон зі зниженням ціни понад мільйон кубометрів деревини, непроданої на торгах четвертого кварталу.

Про це повідомив гендиректор держкомпанії Юрій Болоховець.

Аукціон відбудеться, щоб підтримати ринок у критичній ситуації, яка склалася через блокаду кордону. За три місяці втрати філій "Лісів України" від блокади кордонів перевищили 1 млрд грн.

"2024 рік починається складно. Невизначеність з кордонами плюс святковий період у країнах ЄС знизили попит на деревину. Багато переробників взяли паузу", — зазначив Болоховець.

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За його словами, попит на деревину поступово відновлюється, проте у деяких сегментах ринку ситуація продовжує залишатися складною.

"Якби не вчасно проведена реформа, десятки лісгоспів уже в січні опинилися б на межі банкрутства. Лише завдяки дотаціям із центрального рівня працівники всіх наших філій вчасно отримують зарплати. Всі філії мають обігові кошти для здійснення діяльності, ніхто не зупинився", — заявив Болоховець.

За його словами, "Ліси України" готові й надалі підтримувати ринок. Зменшення заготівлі не планується.

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Водночас він додав, що, за прогнозами деяких експертів, перспективи ринку деревини поточного року негативні – як для переробників, так і для продавців сировини.

"Просідання ринку – це нагадування про важливість скорочення витрат. Це означає обов'язкову оцінку та обґрунтування інвестицій, максимально відкриті та конкурентні закупівлі, ефективне використання техніки та інших ресурсів. Продаж збиткових активів, оптимізація адмінапарату. Зниження собівартості ресурсу завдяки будівництву нових лісових доріг. Остаточне позбавлення такого явища, як заміна сортності деревини, та інших проявів корупції", – зазначив Болоховець.