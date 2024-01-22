ООН відкрила рахунок у російському банку і вперше почала приймати платежі в рублях - Reuters

Організація об'єднаних націй відкрила рахунок у непідсанкційному російському банку і вперше почала приймати платежі в рублях.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію російського Совкомбанку.

"Совкомбанк, який звернувся до OFAC по ліцензію для проведення платежів у доларах на адресу ООН у рамках фінансової ініціативи з навколишнього середовища (UNEP FI), повідомив, що ООН відкрила рахунок у непідсанкційному російському банку і вперше почала приймати платежі в рублях", - ідеться в повідомленні.

На запит Reuters пресслужба ООН цю інформацію поки не прокоментувала.

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Зазначається, що Совкомбанк звернувся до OFAC із проханням видати ліцензію для відновлення платежів і погашення заборгованості за членськими внесками, що накопичилися з початку 2022 року.

Ліцензію OFAC поки що не отримано. І до отримання ліцензії ООН, на прохання Совкомбанку, відкрила рахунок в одному з російських банків, назва якого не розкривається.

Банк розраховує, що американський регулятор випустить загальну ліцензію, яка дасть змогу всім російським учасникам ринку проводити певні види платежів на адресу міжнародних організацій.

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Крім Совкомбанку, до програми ООН і принципів відповідального банкінгу UNEP FI приєдналося менше десятка російських банків, зокрема Газпромбанк, Московський кредитний банк (МКБ), Центр-інвест, Хоум Кредит енд Фінанс Банк.

Нагадуємо:

Совкомбанк є учасником програми ООН з 2019 року. Під санкції США, Великої Британії та ЄС банк потрапив у 2022 році.