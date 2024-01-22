ООН відкрила рахунок у російському банку і вперше почала приймати платежі в рублях - Reuters
Організація об'єднаних націй відкрила рахунок у непідсанкційному російському банку і вперше почала приймати платежі в рублях.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію російського Совкомбанку.
"Совкомбанк, який звернувся до OFAC по ліцензію для проведення платежів у доларах на адресу ООН у рамках фінансової ініціативи з навколишнього середовища (UNEP FI), повідомив, що ООН відкрила рахунок у непідсанкційному російському банку і вперше почала приймати платежі в рублях", - ідеться в повідомленні.
На запит Reuters пресслужба ООН цю інформацію поки не прокоментувала.
Зазначається, що Совкомбанк звернувся до OFAC із проханням видати ліцензію для відновлення платежів і погашення заборгованості за членськими внесками, що накопичилися з початку 2022 року.
Ліцензію OFAC поки що не отримано. І до отримання ліцензії ООН, на прохання Совкомбанку, відкрила рахунок в одному з російських банків, назва якого не розкривається.
Банк розраховує, що американський регулятор випустить загальну ліцензію, яка дасть змогу всім російським учасникам ринку проводити певні види платежів на адресу міжнародних організацій.
Крім Совкомбанку, до програми ООН і принципів відповідального банкінгу UNEP FI приєдналося менше десятка російських банків, зокрема Газпромбанк, Московський кредитний банк (МКБ), Центр-інвест, Хоум Кредит енд Фінанс Банк.
Нагадуємо:
Совкомбанк є учасником програми ООН з 2019 року. Під санкції США, Великої Британії та ЄС банк потрапив у 2022 році.