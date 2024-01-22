Діяльність офісу інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи паралізована внаслідок обшуку 18 січня, проведеного без ухвали слідчого судді.

Про це йдеться в заяві компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що було вилучено особисті телефони та комп'ютери працівників, а також близько десятка папок матеріалів, які не належать до кримінального провадження, що здійснюється правоохоронними органами.

"Тож діяльність самого офісу зараз паралізована, а це несе за собою неминучі збитки та втрату клієнтів. Крім того, неможливо уявити нормальну роботу інвестиційної компанії без керівника", - повідомила керівник пресслужби Ганна Дьяконова.

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Дьяконова додала, що один із клієнтів призупинив угоду з надання кредиту на будівництво в проєкті SHELEST.

За її словами, Мазепа також мав низку запланованих зустрічей у Давосі щодо залучення інвестицій у ПрАТ "Кривий Ріг Цемент", однак тепер реалізація проєкту з розширення підприємства під питанням.

Вона також повідомила, що адвокати Мазепи вже оскаржили ухвалу суду від 19 січня про взяття його під арешт з альтернативою застави в 349 млн грн, а також підтвердила, що у глави Concorde Capital згорів будинок на його малій батьківщині в Чернігівській області.

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Нагадуємо:

Раніше, 22 січня, директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявив, що процесуальні дії правоохоронців у справі глави і засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи не призвели до блокування або обмеження бізнесу, компанія може виконувати свої зобов'язання в повному обсязі.

"На даний момент не було жодних дій, які б заблокували бізнес або обмежили діяльність інвестиційного фонду Concorde Capital, що дає змогу йому і надалі працювати, і надалі виконувати свої інвестиційні зобов'язання в повному обсязі", - сказав директор ДБР на брифінгу в Києві.

Як повідомлялося, 18 січня працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали Мазепу на українсько-польському кордоні за звинуваченням в організації схеми протиправного заволодіння 2,4 га, на яких нібито розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС, а наразі розташоване котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park.

Зазначалося, що в різних регіонах України затримали ще трьох осіб, зокрема брата Мазепи, а в офісі Concorde Capital та офісах деяких її співробітників було проведено обшуки.

За даними ДБР, наприкінці 2023 року у подібній справі про 7 га землі по сусідству було висунуто вісім підозр і заарештовано ще інших осіб. Згідно з базою судових рішень, ідеться про земельні ділянки, задіяні "у процесі реалізації будівельного проєкту елітного житла - клубного котеджного містечка преміум класу Riviera Village", цей проєкт спочатку розвивав Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development (DUPD).

ДБР вказувало, що обвинуваченим загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.