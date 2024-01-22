InformNapalm отримав нові докази впливу Росії у світі через корупцію та економічні проєкти

Волонтерське розвідувальне співтовариство InformNapalm опублікувало нове дослідження, яке грунтується на листуванні російських політиків та їхніх помічників, й розкриває факти про вплив Росії на різні політичні аспекти у світі через економічні відносини з дружніми країнами та особами.

Матеріали InformNapalm отримав від українських хакерів групи КіберСпротив, та доповнив власними перевіреними висновками й відеодоказами.

У розслідуванні йдеться про різні аспекти міжнародного впливу Росії через корупцію, енергетичні важелі, економічні та інші проєкти.

Проникнення Росії в енергетичний сектор Європи

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Здатність Росії використовувати газ як зброю зменшується, але випадок із Сербією демонструє, наскільки небезпечним і всеосяжним може бути проникнення Росії в енергетичний сектор.

Йдеться, зокрема, про NIS - колись державну нафтову компанію Сербії. Сьогодні Уряд Сербії продовжує володіти близько 30% акцій.

Натомість з 2012 року мажоритарним акціонером NIS є російський "Газпром" з часткою понад 50%.

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Останнім часом NIS виходить на ринки сусідніх країн – Угорщини, Болгарії, Румунії, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Словенії.

Компанія займається видобутком сирої нафти, виробництвом енергії та роздрібною торгівлею паливом через власну мережу АЗС.

При цьому, розслідувачі отримали доступ до листування сербських урядовців та наближених до них осіб, в яких йдеться про багатомільйонну корупцію в компанії й замивання очей, звичне для російських топменеджерів.

Сербські високопосадовці поінформовані про факти справжнього націонал-шовінізму і сегрегацію, оскільки росіяни в NIS отримують непропорційно вищі зарплати порівняно з сербським персоналом; про масові звільнення сербів з колись сербської державної компанії.

Також згадується про "непоправну екологічну шкоду у Воєводині" в результаті господарської діяльності компанії та інші наслідки "русского мира", який прийшов в колись державну компанію Сербії разом з російськими менеджерами.

Паралельно з документів випливли корупційні подробиці отримання Сербією нижчих цін на газ.

Викривається невдоволення вищих керівних осіб Сербії впровадженням в країні проєкту високошвидкісної залізниці, коли росіяни взялися за цей проєкт, для якого у них не було необхідних технологій.

Кампанії впливу на ЗМІ

Розслідування виявило нові подробиці російського проєкту з впливу на світовий інформаційний простір.

У вересні 2022 року світові ЗМІ рясніли повідомленнями про те, що з 2014 року Росія витратила 300 мільйонів доларів на вплив на політику та урядовців у понад двох десятках країн. Відповідний пресреліз Державного департаменту США був розісланий до редакцій провідних видань, але подробиць було мало.

З небагатьох доступних подробиць вдалося встановити, що йдеться про країни Балкан, Африки та Південної Америки.

Зокрема, йдеться про використання некомерційної російської організації Інститут досліджень міжнародної інтеграції. Даний інститут використовувався для прикриття глобальної кампанії зовнішнього впливу для просування зовнішньополітичних цілей Росії.

За допомогою цих операцій, спрямованих на вплив на перебіг міжнародних справ, обвинувачені працювали на послаблення партнерства США з європейськими союзниками, підрив західних санкцій і сприяли протиправним діям Росії, спрямованим на знищення суверенітету України.

На своєму сайті інститут відкрито заявляє, що займається лобістською діяльністю, допомагаючи бізнесу розширювати свою діяльність у певних країнах.

Але листування осіб, наближених до кремлівських чиновників, продемонструвало, що за будь-яким таким бізнесом стоїть виключно інтерес Кремля.

А лобістська діяльність означає підкуп експертів, журналістів і політиків цільової країни з метою схилити її громадську думку на користь російських інтересів.

Як приклад, розслідувачі показали документ із детальним планом медійної кампанії в ЄС з просування російського трубопровідного газу. Цей документ дав уявлення про те, як згадані 300 мільйонів доларів були витрачені на російську "м’яку силу" за кордоном.

План містить типовий перелік тез Кремля для обговорення газових питань: залякування, маніпуляції щодо транзиту через Україну, погрози дефіциту.

І ці тези озвучували не російські офіційні особи, а російські агенти впливу в ЄС. Серед них і "депутат Європарламенту, і депутат європейської країни, і експерт з ринку, і фаховий журналіст". Також очікувалася участь "представників виконавчої влади" на рівні міністрів або заступників міністра енергетики.

Фонд допомоги Сігалу

Ще одна частина розслідування стосується згаслої голлівудської зірки Стівена Сігала та його Фонду підтримки кіно. Раніше вже ставали відомі факти російського походження 1 мільярда рублів, які надійшли на підтримку фонду.

Однак з'явилися нові подробиці цієї співпраці.

Як стверджують дослідники, фактично Сігал грає роль "пралень" для діяльності підсанкційного російського політика Алєксандра Бабакова - однієї з ключових осіб, які поширювали російські наративи на Європу.

Наприклад, Сігал є власником 26% акцій ТОВ "Горківська холдингова компанія", що пов'язана з Бабаковим.

При цьому, через фонд Сігала проходили кошти наближених до Бабакова осіб, які можуть свідчити про схему виведення та відмивання активів "Газпрому".