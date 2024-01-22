Торік у Польщі збанкрутували на 41% більше компаній, ніж у 2022 році

У 2023 році в Польщі збанкрутували 4701 компаній, що на 1949 компаній більше, ніж роком напередодні.

Про це пише видання Wprost, передає liga.net.

Згідно зі звітом страхової групи Coface, зростання банкрутств зафіксували у всіх галузях економіки, крім сільського господарства. Число неплатоспроможних компаній у Польщі стабільно збільшується, починаючи з 2016 року.

Протягом 2013-2017 років ринок щороку залишали від 700 до 900, у 2018 році їх було вже 975, через рік – 1019, а у 2020 – 1242.

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В останні три роки темпи значно прискорилися: у 2021 році виявились неплатоспроможними 2125 польських компаній, у 2022 – 2752.

Автори звіту зазначають, що одним із багатьох чинників збільшення кількості банкрутств є війна в Україні. Також серед чинників: падіння внутрішнього попиту через високу інфляцію, зростання вартості банківських кредитів та загальне уповільнення ділової активності у країні, проблеми в економіці сусідньої Німеччини.

Більшість збанкрутілих польських компаній у 2023 році є малими та середніми фірмами, які залежать від зовнішнього фінансування. Щодо галузей, то найбільше банкрутств у сфері транспорту.

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Нагадуємо:

Протягом 2023 року в Україні в середньому припиняли роботу 479 бізнесів на місяць - це майже утричі менше, аніж у 2021 році, коли на місяць закривалось 1290 компаній.