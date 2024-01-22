У Мінфіні показали видатки держбюджету на сектор безпеки і оборони за 2023 рік
Понеділок, 22 січня 2024, 13:30 -
Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони за 2023 рік становили 1,844 трлн гривень або 60,8% видатків загального фонду держбюджету України.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
За даними Мінфіну, кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Як наголосили в Мінфіні, видатки сектору безпеки і оборони фінансуються виключно за рахунок податкових надходжень.
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За даними Мінфіну, у 2023 році до загального фонду державного бюджету України надійшло близько 1,66 трлн гривень податків, зборів та інших платежів. Касові видатки загального фонду становили 3,03 трлн гривень.
Державний бюджет виконано з дефіцитом загального фонду у сумі 1,36 трлн гривень.
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