Понад 10,4 млрд гривень податків та зборів сплатив WOG за 12 місяців 2023

Мережа АЗК WOG не відходить від традиції публічного звітування про сплачені податки. Сумарно за 2023-й рік компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 10,4 млрд гривень. У цю суму входить податок на прибуток, ПДВ від реалізованих товарів та послуг, роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обовʼязкове державне пенсійне страхування.

Варто зауважити, що тільки за 4 квартал 2023 року WOG до бюджетів усіх рівнів спрямував 3,875 млрд гривень, зокрема податки з роздрібних продажів склали понад 565,7 млн гривень, або у перерахунку на 1 літр реалізованого пального сплата податків з операційної діяльності склала 1,97 гривні на літр.

Як відомо, мережа АЗК WOG тривалий час має значні кредитні зобов’язання. Так, з моменту повномасштабного вторгнення компанія не тільки не зупинила виплати, а й підтвердила позицію відповідального кредитора.

Такий підхід дозволив, зокрема, вийти з фінансової реструктуризації з державним Ощадбанком. Загалом в 2023 році до державних банків перераховано у вигляді тіла кредиту та відсотків за кредитами 1,6 млрд гривень.

Підбиваючи підсумки року, слід зазначити, що у вигляді податків, зборів до бюджетів усіх рівнів та відрахувань до банків, власником яких є держава, WOG сплатив 2,64 гривні з кожного проданого літра пального за 2023 рік.

Мережа АЗК WOG й надалі продовжуватиме ініціювати гуманітарні проєкти, а також виконувати зобов’язання перед суспільством, сумлінно сплачуючи всі податки та збори.