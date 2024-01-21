Прем'єр Болгарії натякнув, що країна може не приєднатися до єврозони до запланованої дати

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков у суботу заявив, що його країна може не приєднатися до єврозони запланованої дати 1 січня 2025 року.

Заяву Денкова, зроблену в ефірі Darik Radio, наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Священною є не дата, а наявність чіткого напрямку і робота в цьому напрямку. Це добре для бізнесу, добре для громадян, добре для добробуту і добре для контролю над фінансовими установами", – сказав болгарський прем’єр.

Водночас він підкреслив, що правляча урядова коаліція робить все можливе, щоб прискорити процес вступу до євро.

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Болгарія планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність, через яку в країні за останні два роки відбулись чотири позачергові вибори до парламенту, а також невідповідність інфляційних критеріїв єврозоні.

У лютому в Єврокомісії припустили, що Болгарія може приєднатися до єврозони з січня 2025 року, якщо відповідатиме всім критеріям вступу. Нині в країні працює проєвропейський уряд, який прагне втілити свої зобов'язання перед ЄС.

Європейська правда

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