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Український павільйон у Давосі став найкращим за версією Politico

Субота, 20 січня 2024, 17:25 - Економічна правда
 
Getty Images

Павільйон, який презентувала Україна на форумі у Давосі став найкращим за версією журналу Politico.

Про це відомо з матеріалу Politico.

Як зазначають у виданні, український дім, як називають павільйон мав спокійне та затишне підземне кафе, якісні панелі та дружню атмосферу.

Павільйоном керували виключно жінки, адже чоловікам призовного віку виїзд з України заборонений. 

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На павільйоні були розміщенні: карта з російськими воєнними злочинами та три величезні екрани, на яких транслювались милі відео з українського тік-току.

Інші номінації виграли зокрема:

  • Хавʼєр Мілей, президент Аргентини за найкращу промову;
  • Bank of America за найкраще свято;
  • Голова Європейського центрального банку  Крістін Лагард за найкраще вбрання.

Економічна правда

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Давос Україна
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