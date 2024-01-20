Український павільйон у Давосі став найкращим за версією Politico

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Павільйон, який презентувала Україна на форумі у Давосі став найкращим за версією журналу Politico.

Про це відомо з матеріалу Politico.

Як зазначають у виданні, український дім, як називають павільйон мав спокійне та затишне підземне кафе, якісні панелі та дружню атмосферу.

Павільйоном керували виключно жінки, адже чоловікам призовного віку виїзд з України заборонений.

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На павільйоні були розміщенні: карта з російськими воєнними злочинами та три величезні екрани, на яких транслювались милі відео з українського тік-току.

Інші номінації виграли зокрема:

Хавʼєр Мілей, президент Аргентини за найкращу промову;

Bank of America за найкраще свято;

Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард за найкраще вбрання.

Економічна правда

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