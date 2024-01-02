Польські фермери готуються до відновлення блокади українсько-польського кордону 

Польські фермери, які раніше призупинили блокування українсько-польського кордону, готові відновити протест.

Про це заявив голова Національної ради аграрних палат Віктор Шмулевич, повідомляє телеканал TVP Info.

За його словами, блокування кордону може початися 2-3 січня, якщо фермери не отримають письмових запевнень польського уряду про задоволення їхніх вимог.

"Міністр сільського господарства Польщі після консультацій з урядом має задовольнити вимоги фермерів, які призупинили протест на польсько-українському кордоні напередодні Різдва. Відновлення їхньої діяльності залежить від письмової заяви про виконання їхніх основних вимог", - сказав Шмулевич.

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Пікетувальники вимагають скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів для підтримки ліквідності своїх господарств, а також субсидій на кукурудзу в розмірі 1000 злотих на гектар.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський 2 січня в інтерв'ю TVP Info повідомив, що робота в цій сфері триває.

При цьому, Мінсільгосп Польщі у Twitter з посиланням на Секерського повідомляє, що для підготовки рішень потрібні законодавчі рішення.

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"Чекаємо згоди ЄС на дотації кукурудзи. Ми хочемо зберегти кредити під низькі відсотки. Ми також хочемо, щоб органи місцевого самоврядування могли звільняти фермерів від підвищення сільськогосподарського податку, не втрачаючи при цьому самих себе", - заявив міністр.

Коментуючи для polskieradio24.pl вимогу фермерів-протестувальників, які наполягають на регулюванні умов ввезення продуктів харчування з України, Секерський пояснив, що необхідна тристороння угода між Варшавою, Києвом і Брюсселем.

"Поки питання не буде знято, ембарго на імпорт зерна буде зберігатися. Ми повинні зберігати ембарго доти, доки не будуть визначені умови, які б змінили ситуацію, тобто, обмежили обсяги можливого припливу конкретних сільськогосподарських товарів. Є певний досвід, який Україна вже випробувала у відносинах із Румунією та Болгарією, коли справа стосується обмежень. Це дасть нам змогу контролювати ці процеси", - заявив міністр.

Голова Національної ради аграрних палат Шмулевич в ефірі TVP Info, коментуючи інтерв'ю Секерського, наголосив, що міністр є членом уряду і відповідає за ту галузь, яка входить до його компетенції.

"Тому, якщо міністр робить такі заяви, його слова священні, і я думаю, що він має схвалення уряду і проблем у цьому питанні бути не повинно", - зазначив Шмулевич.

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Тим часом польські перевізники продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною, у чергах зараз стоїть близько трьох тисяч вантажівок.