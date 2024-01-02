У грудні Україна імпортувала найбільше електроенергії за весь 2023 рік
Україна в грудні імпортувала рекордні обсяги електроенергії за рік - 232 950 МВт*год. Показник перевищив обсяг імпорту в листопаді майже в чотири рази.
Про це повідомляє видання ExPro.
Найбільше імпорт електроенергії зріс у період різдвяних свят.
"Зниження цін на сусідніх європейських ринках простимулювало зростання імпорту електроенергії. Поставки з 22 грудня відбувались майже у всі години доби", - зазначає видання.
Порівняно з груднем торік імпорт електроенергії в Україну зріс у 75 разів.
За весь 2023 р. найбільше електроенергії до України надходило зі Словаччини, 69%.
Експорт найбільше здійснювали до Молдови та Словаччини - по 40% від загального експорту електроенергії.
Сумарно, за весь 2023 р. обсяг імпорту склав 806,4 тис МВт*год, експорту - 366 тис МВт*год.
Економічна правда