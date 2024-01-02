У грудні Україна імпортувала найбільше електроенергії за весь 2023 рік

Україна в грудні імпортувала рекордні обсяги електроенергії за рік - 232 950 МВт*год. Показник перевищив обсяг імпорту в листопаді майже в чотири рази.

Про це повідомляє видання ExPro.

Найбільше імпорт електроенергії зріс у період різдвяних свят.

"Зниження цін на сусідніх європейських ринках простимулювало зростання імпорту електроенергії. Поставки з 22 грудня відбувались майже у всі години доби", - зазначає видання.

Реклама:

Порівняно з груднем торік імпорт електроенергії в Україну зріс у 75 разів.

За весь 2023 р. найбільше електроенергії до України надходило зі Словаччини, 69%.

Експорт найбільше здійснювали до Молдови та Словаччини - по 40% від загального експорту електроенергії.

Реклама:

Сумарно, за весь 2023 р. обсяг імпорту склав 806,4 тис МВт*год, експорту - 366 тис МВт*год.

ExPro

Економічна правда