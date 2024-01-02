Великі автосалони постраждали в Києві від ранкової ворожої атаки

Великі автомобільні автосалони постраждали внаслідок ранкової масованої атаки РФ на Київ 2 січня.

Про це повідомило представництво компанії Stellantis, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема значних руйнувань зазнав офіційний дилерський центр автобренду Citroen "38 RA" на Подолі.

"Автосалон зазнав руйнувань фасаду, даху, вибито вікна... Це великий автоцентр, який було відкрито 2020 року, він відповідає всім стандартам бренду. Він розрахований на експозицію семи автомобілів у шоу-румі. Але закривати центр не планується, його буде відновлено", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

Автосалон - один із чотирьох офіційних дилерських центрів у Києві автобренду Citroen.

Крім того, постраждав розташований на цій самій вулиці автосалон компанії "Атлант Моторз Енерджі" - один із найбільших постачальників в Україну електромобілів із Китаю (бренди Volkswagen, Honda, Toyota, Audi, Nissan, KIA, Mercedes-Benz, ZEEKR, BYD, Polestar).

У салону також значно пошкоджено фасад, вибито великі вікна.

Реклама:

За інформацією на сайті компанії, в Україні вона має в своєму розпорядженні три точки продажів і сервісного обслуговування - у Києві, Київській області та Харкові.