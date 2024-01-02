Росія вже тиждень не атакує зерновий коридор після збиття її літаків - ОК "Південь"

Після збиття Повітряними силами ЗСУ одразу трьох російських винищувачів над Чорним та Азовським морями 24 грудня, росіяни протягом тижня не здійснюють обстрілів чорноморських зернових коридорів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Станом на сьогодні вже протягом тижня ми фактично не фіксуємо подібних вильотів з пуском керованих авіабомб. Тиждень — це точно, можливо, дати будуть більш уточненими, ми подивимось в аналітиці", — сказала Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" зазначила, що наразі авіації ворога небезпечно відлітати занадто далеко від російських берегів через ризик бути підбитою.

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"Ми продемонстрували ворогу, що активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря для нього вкрай небезпечна, такі спроби припинилися, але треба усвідомлювати, що замінованість моря була підвищена за попередні вильоти", — додала вона.

Нагадуємо:

24 грудня Повітряні сили повідомили, що уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.

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Увечері цього ж дня Повітряні сили ЗСУ збили 2 винищувачі-бомбардувальники: Су-34 та Су-30".