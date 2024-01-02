Харківський завод "Електромашина" визнано банкрутом

Господарський суд Харківської області визнав банкрутом завод "Електромашина", який спеціалізувався на виробництві генераторів, електродвигунів та промислового обладнання.

Про це йдеться в рішенні суду від 20 грудня 2023 року, передає Liga.net.

Згідно з рішенням суді підприємство, яке має понад 65 млн грн боргів і перебуває у заставі, було викуплене фінансовою компанією "Траст фінанс" на аукціоні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у серпні 2023 року.

Крім того, компанія отримала як заставу приміщення підприємства загальною площею 59 700 кв. м на вулиці Озерянській, 106 у м. Харків. Її власником є житель Києва Сергій Великий.

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Активи підприємства "Електромашини" під час інвентаризації були оцінені у 44 млн грн, але це не покриває його кредитної заборгованості. Розпорядник майна дійшов висновку, що підприємство не може виконати свої зобов'язання та не має прибутку, тому рекомендує його ліквідувати.

"Неплатоспроможність, виражена у неможливості вчасно та повністю виплачувати зобов'язання перед кредиторами, а також відсутність реальних перспектив виходу з фінансових труднощів, створює ситуацію, яка ускладнює подальше існування підприємства на ринку. Ліквідація підприємства у випадку неплатоспроможності може дозволити мінімізувати збитки та сприяти правильному розподілу активів між кредиторами", – йдеться в постанові.

Відповідно АТ "Електромашина" оголошено банкрутом і розпочато ліквідаційну процедуру, яка триватиме 12 місяців.

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Економічна правда