Нацбанк оновив порядок проведення банками моніторингу щодо PEPів

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Нацбанк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що це зроблено для імплементації вимог закону (№ 3419-IX) про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо політично значущих осіб.

У НБУ нагадали, що законом № 3419-IX статус PEP установлюється пожиттєво, але водночас розроблені механізми для унеможливлення формального підходу суб’єктів первинного фінмоніторингу до обслуговування клієнтів, які мають такий статус.

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"В ухваленому парламентом законі визначено, що під час установлення ділових відносин із РЕР та їх обслуговування суб’єкти первинного фінмоніторингу зобов’язані застосовувати ризик-орієнтований підхід.

Нацбанк уніс відповідні норми до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу", - йдеться у повідомленні.

Так, якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло понад 12 місяців і суб’єкт первинного фінансового моніторингу переконається, що така особа більше не має ризику, притаманного РЕР, а також інших ризиків, він не вживатиме щодо цієї особи, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, певних заходів, передбачених законом.

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"Для ухвалення такого рішення фінансова установа має здійснити аналіз фінансових операцій РЕР, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних з нею, з дня припинення виконання нею визначних публічних функцій.

У разі відмови клієнту, який є РЕР, від встановлення або підтримання ділових відносин, або проведення фінансової операції фінансова установа зобов’язана протягом п’яти робочих днів надати клієнту пояснення з обґрунтуванням причини відмови. Таке пояснення установа має надати клієнтові з власноручним підписом/накладанням КЕП керівника установи", - йдеться у роз'ясненні.

Нагадаємо:

Верховна Рада 17 жовтня 2022 року проголосувала за закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб або Politically Exposed Persons (PEP).

Економічна правда