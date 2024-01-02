Нацбанк оновив порядок проведення банками моніторингу щодо PEPів
Нацбанк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР).
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що це зроблено для імплементації вимог закону (№ 3419-IX) про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо політично значущих осіб.
У НБУ нагадали, що законом № 3419-IX статус PEP установлюється пожиттєво, але водночас розроблені механізми для унеможливлення формального підходу суб’єктів первинного фінмоніторингу до обслуговування клієнтів, які мають такий статус.
"В ухваленому парламентом законі визначено, що під час установлення ділових відносин із РЕР та їх обслуговування суб’єкти первинного фінмоніторингу зобов’язані застосовувати ризик-орієнтований підхід.
Нацбанк уніс відповідні норми до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу", - йдеться у повідомленні.
Так, якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло понад 12 місяців і суб’єкт первинного фінансового моніторингу переконається, що така особа більше не має ризику, притаманного РЕР, а також інших ризиків, він не вживатиме щодо цієї особи, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, певних заходів, передбачених законом.
"Для ухвалення такого рішення фінансова установа має здійснити аналіз фінансових операцій РЕР, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних з нею, з дня припинення виконання нею визначних публічних функцій.
У разі відмови клієнту, який є РЕР, від встановлення або підтримання ділових відносин, або проведення фінансової операції фінансова установа зобов’язана протягом п’яти робочих днів надати клієнту пояснення з обґрунтуванням причини відмови. Таке пояснення установа має надати клієнтові з власноручним підписом/накладанням КЕП керівника установи", - йдеться у роз'ясненні.
Нагадаємо:
Верховна Рада 17 жовтня 2022 року проголосувала за закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб або Politically Exposed Persons (PEP).
Економічна правда