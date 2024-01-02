Перший заступник держсекретаря Кабміну отримав посаду в "Нафтогазі"

Першого заступника державного секретаря Кабінету міністрів Костянтина Мар'євича призначено членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Відповідне рішення закріплено розпорядженням Кабміну від 29 грудня 2023 р. №1221-р.

Мар'євича обрано до наглядової ради як представника держави.

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У вересні 2023 року УП оприлюднила текст листа США органам влади України з переліком реформ, які Київ має провести, щоб продовжити отримувати військову підтримку. У листі, зокрема, вимагається в найближчі три місяці ввести додаткових членів до наглядових рад "Укренерго" і "Нафтогазу".

Кабінет міністрів призначив наглядову раду "Нафтогазу" 24 січня 2023 року.

Її незалежними членами стали Анфінсен Тор Мартін, Людо ван дер Хейден, Маріно Ентоні Вільям, Хуквей Річард Марк. Представниками держави - Наталія Бойко та Ростислав Шурма.

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