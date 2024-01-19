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Україна готова зберігати у своїх сховищах до 10 мільярдів кубометрів газу – Шмигаль

П'ятниця, 19 січня 2024, 20:31 - Анастасія Дячкіна

Україна пропонує європейським компаніям зберігати до 10 мільярдів кубометрів газу в наших газосховищах.

Про це під час засідання Кабінету міністрів сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль. 

За словами прем’єра, українські газові сховища допомагають Європі запобігти енергетичній кризі та суттєвому зростанню цін на газ в опалювальний сезон.

"Ми зберігаємо й зберігали 2,5 млрд кубів газу від іноземних компаній. Наш амбітний план — стати "газовим сейфом" Європи, і ми пропонуємо європейським компаніям уже зараз зберігати до 10 млрд кубів у наших сховищах", – зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо: 

Європейські компанії прискорили відбір природного газу з українських сховищ, оскільки попит на опалення зростає в зимові місяці.



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газ Європа ПСГ
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