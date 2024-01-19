Спотовий біржовий фонд біткойнів BlackRock першим сягнув мільярда доларів

Спотовий біржовий фонд біткойнів BlackRock досяг 1 мільярда доларів США в активах за перші чотири дні торгів, став першим, хто досяг цієї позначки серед групи нещодавно запущених ETF.

Про це свідчать дані J.P.Morgan, передає Reuters.

Минулого тижня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила 11 ETF, що відстежують найбільшу в світі криптовалюту, після багатьох років регуляторного тиску.

З моменту запуску BlackRock і Fidelity отримали левову частку надходжень, оскільки нижчі комісії та впізнаваність імен є ключовими факторами залучення інвесторів.

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BlackRock's iShares Bitcoin ETF накопичиd 1,07 млрд дол в активах під управлінням станом на 17 січня, а потім 874,6 мільйона доларів США Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF, показали дані J.P.Morgan.

Дев'ять нещодавно запущених ETF залучили 2,9 млрд дол інвестицій за перші чотири дні торгів.

Однак Grayscale Bitcoin Trust, який було перетворено із закритого фонду на ETF, стягує найвищу комісію порівняно з нещодавно запущеними ETF і за перші чотири дні зафіксував відтік на суму 1,62 млрд дол.

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