Польські виробники вимагають квоти на український цукор і обіцяють приєднатися до протестів

Національна асоціація виробників цукрових буряків Польщі (KZPBC) вимагає запровадити квоти на український цукор і заявила, що приєднається до загальнонаціональної фермерської акції протесту, запланованої на 24 січня 2024 року.

Про це повідомляється на сайті асоціації.

"Після запровадження заходів автономної торгівлі необмежений імпорт цукру з України до ЄС у 2022/23 маркетинговому році збільшився у 20 разів, а в сезоні 2023/24 ці обсяги можуть бути до 35 разів вищими, ніж упродовж 2022/23 маркетингового року, коли було скасовано квоти, встановлені в Угоді про асоціацію ЄС-Україна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що масштаби збільшення імпорту непропорційно великі стосовно можливостей використання додаткового цукру.

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"Це спотворює конкуренцію і дестабілізує ринок Співтовариства. Цукровий сектор не може впоратися з безпрецедентним зростанням імпорту і стабільно функціонувати в короткостроковій і середньостроковій перспективі", - пояснили польські виробники.

Асоціація переконана, що збереження статус-кво в торговельних відносинах з Україною є неприйнятним для місцевих виробників цукрових буряків, оскільки має спиратися на принципи партнерства та дотримуватися інтересів обох сторін, чого наразі не відбувається.

Асоціація наполягає на впровадженні інструментів для захисту польських виробників від несприятливих наслідків необмеженого імпорту українського цукру, зберігаючи при цьому необхідний рівень підтримки громадян України.

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Зазначається, що експортний потенціал України після запровадження автономних торговельних заходів збільшився в 16 разів, а за відсутності тарифів, ймовірно, ще більше.

Польські виробники цукру закликали Європейську Комісію впровадити механізми, що дадуть змогу ефективно убезпечити ринки держав-членів, зокрема ринки "прифронтових країн", від подальшого збільшення імпорту цукру з України та його негативних наслідків для рентабельності сільгоспвиробництва та функціонування фермерських господарств у Польщі.