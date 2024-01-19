Будівельники назвали терміни, за які беруться повернути до роботи синю гілку метро в Києві

На думку будівельників, які ведуть роботи на аварійній ділянці синьої гілки столичного метрополітену, запустити її назад в роботу можливо за шість місяців.

Про це повідомив начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Проаналізувавши весь необхідний фронт робіт, будівельники сказали, що вкладуться в шість місяців", - зазначив він.

За словами Брагінського, роботи ускладнені тим, що в районі аварійної ділянки прокладено багато мереж, які треба перенести: більш ніж 120 кабелів Київпастрансу, Київсвітла, водоканалу, ДТЕК, Укртелекому.

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Наразі проблемний відрізок вивчають експерти. Щоб зрозуміти причини, потрібно буде розкопати котлован та оглянути тунель зверху.

На думку ж Брагінського, проблема, яка сталася на ділянці, полягає в неправильному проєктуванні чи неякісному будівництві тунелю.

При цьому він наголосив, що усі станції метрополітену, окрім оцієї перегонної ділянки, у безпечному стані.

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"Те, що вода в принципі надходить у метрополітен, це нормально. Як я вже казав, для цього спеціально побудована ціла система водовідведення, і це не становить загрози для перевезення", - зазначив Брагінський.

Як приклад він навів ділянку метрополітену від "Славутича" до "Червоного Хутора".

"Там буквально "підводний човен" — навесні рівень води трохи підіймається, потім спадає. Конкретно там це нормально, немає нічого страшного, і ця специфіка врахована від початку", - сказав Брагінський.

"Таким чином, на сьогодні нема потреби робити ремонт усіх тунелів метрополітену", - додав він.

Нагадуємо:

Трохи більше як місяць тому на Оболонсько-Теремківській, синій лінії метро виникла аварійна ситуація через порушення герметичності тунелю.