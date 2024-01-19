Міжнародну доставку посвідчення водія українці можуть замовити вже у 17 країнах

МВС

З 19 січня українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже у 17 країнах Європи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною", - зазначив міністр.

З 19 січня до країн, де ця послуга була доступною раніше, додалися Болгарія, Франція, Нідерланди, Туреччина та Австрія.

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"За майже 3 місяці від запровадження сервісу, отримали вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит на цю послугу - у Польщі", - розповів Ігор Клименко.

Нагадуємо:

Раніше міжнародну доставку посвідчення водія запустили в Польщу, Німеччину, Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію та Італію.

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Ця послуга актуальна для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані.

Аби замовити міжнародну доставку, необхідно увійти в Кабінет водія. Далі авторизуватись та виконати такі дії:

вказати причину обміну посвідчення;

обрати міжнародну доставку;

ввести адресу отримання замовлення;

сплатити за послугу.

Далі заявка на обмін надходить до сервісного центру МВС та обробляється адміністратором. Виготовлене посвідчення водія забирає ДП "ІНФОТЕХ" та передає "Укрпошті". Поштовий оператор відправляє за кордон готовий документ на вказану адресу. Міжнародна доставка здійснюється близько 15 днів.