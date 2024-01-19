Без світла з різних причин лишаються більше 400 населених пунктів – "Укренерго"
На ранок 19 січня через негоду залишаються знеструмленими 55 населених пунктів, переважно у Кіровоградській області. Через інші технічні причини та бойові дії знеструмлено 387 населених пунктів у різних областях.
Про це повідомили в "Укренерго".
"На ранок через негоду залишаються знеструмленими 55 населених пунктів. Переважна більшість – в Кіровоградській області, деякі з них – понад добу. Також знеструмлення через негоду є в Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням енергоживлення.
Через інші технічні причини та бойові дії знеструмлено 387 населених пунктів. Є знеструмлені споживачі в Дніпровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.
При цьому у східних областях - штормове попередження з погіршенням погодних умов: очікуються сильні пориви вітру, сніг, місцями ожеледиця. Налипання снігу можуть спричинити обледеніння та пошкодження ліній електропередачі.
Диспетчерський центр "Укренерго" на п'ятницю прогнозує зниження споживання по всій країні. Станом на 10:30 споживання на 2,5% нижче, ніж аналогічний показник cереди. Дефіциту протягом дня не прогнозується.
У четвер, 18 січня, добовий максимум споживання був зафіксований також вранці о 10:30. Він був на 3% меншим ніж у пікові години середи.
За словами компанії, основна причина зниження споживання - потепління. У п'ятницю, за прогнозами, стовпчик термометра має піднятися до позначки 3,6 °C.
"Втім, тенденція все ще зберігається - максимальне споживання за добу припадає саме на ранкові години. В основному це пов’язано з тим, що з вечора попереднього дня і вночі споживачі використовують більше обігрівачів та приладів для опалення, які продовжують працювати і вранці. Енергетики називають це явище інерційністю споживання.
Споживайте електроенергію раціонально! Не вмикайте одночасно потужні електроприлади одночасно з 9:00 до 19:00 та вимикайте обігрівачі та кондиціонери, якщо температура в приміщенні вже комфортна", - йдеться у заяві.
Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів, запевняють у компанії.
"Електростанцій все ще відновлюються після минулорічних російських атак. Протягом доби в роботу після аварійного ремонту повернувся 1 блок теплової електростанції, але й 2 енергоблоки ТЕС були виведені для проведення ремонтних робіт.
Гідроелектростанції знизили свою виробітку, оскільки їхні ресурси потребують поповнення. Хмарність також впливає на зниження роботи сонячних електростанцій", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда