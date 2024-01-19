Без світла з різних причин лишаються більше 400 населених пунктів – "Укренерго"

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На ранок 19 січня через негоду залишаються знеструмленими 55 населених пунктів, переважно у Кіровоградській області. Через інші технічні причини та бойові дії знеструмлено 387 населених пунктів у різних областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

"На ранок через негоду залишаються знеструмленими 55 населених пунктів. Переважна більшість – в Кіровоградській області, деякі з них – понад добу. Також знеструмлення через негоду є в Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням енергоживлення.

Через інші технічні причини та бойові дії знеструмлено 387 населених пунктів. Є знеструмлені споживачі в Дніпровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

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Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

При цьому у східних областях - штормове попередження з погіршенням погодних умов: очікуються сильні пориви вітру, сніг, місцями ожеледиця. Налипання снігу можуть спричинити обледеніння та пошкодження ліній електропередачі.

Диспетчерський центр "Укренерго" на п'ятницю прогнозує зниження споживання по всій країні. Станом на 10:30 споживання на 2,5% нижче, ніж аналогічний показник cереди. Дефіциту протягом дня не прогнозується.

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У четвер, 18 січня, добовий максимум споживання був зафіксований також вранці о 10:30. Він був на 3% меншим ніж у пікові години середи.

За словами компанії, основна причина зниження споживання - потепління. У п'ятницю, за прогнозами, стовпчик термометра має піднятися до позначки 3,6 °C.

"Втім, тенденція все ще зберігається - максимальне споживання за добу припадає саме на ранкові години. В основному це пов’язано з тим, що з вечора попереднього дня і вночі споживачі використовують більше обігрівачів та приладів для опалення, які продовжують працювати і вранці. Енергетики називають це явище інерційністю споживання.

Споживайте електроенергію раціонально! Не вмикайте одночасно потужні електроприлади одночасно з 9:00 до 19:00 та вимикайте обігрівачі та кондиціонери, якщо температура в приміщенні вже комфортна", - йдеться у заяві.

Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів, запевняють у компанії.

"Електростанцій все ще відновлюються після минулорічних російських атак. Протягом доби в роботу після аварійного ремонту повернувся 1 блок теплової електростанції, але й 2 енергоблоки ТЕС були виведені для проведення ремонтних робіт.

Гідроелектростанції знизили свою виробітку, оскільки їхні ресурси потребують поповнення. Хмарність також впливає на зниження роботи сонячних електростанцій", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда