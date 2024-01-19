Антимонопольний комітет оштрафував підприємства групи "Нафтогаз"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував підприємства групи "Нафтогаз" на загальну суму 1 млрд 744,75 млн грн за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на текст рішень АМКУ, які було ухвалено 28 грудня 2023 року, проте раніше їх оприлюднили без зазначення назв компаній.

Згідно з документами, ухвалено рішення у справі про наявність різних цінових підходів ТОВ ГК "Нафтогаз Трейдинг" під час укладення навесні 2021 року оптових контрактів на перепродаж газу населенню. Виписано два штрафи на 721,894 млн грн кожен і ще один на 0,34 млн грн.

Як зазначено в рішенні АМКУ, такі дії були б неможливими в умовах існування значної конкуренції на ринку.

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Крім того, ухвалено рішення у справі про купівлю АТ "Укртрансгаз" у своєї материнської компанії - "Нафтогазу України", у 2017-18 рр. природного газу для послуг балансування за вищими цінами, ніж НАК реалізовував промисловим і оптовим покупцям.

У цій справі, яка була розпочата комітетом в квітні 2019 року, виписано штрафи на 50,87 млн грн і 249,752 млн грн.

Штрафи підлягають сплаті у двомісячний строк з дня отримання рішень. У цей же період вони можуть бути оскаржені в суді.

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