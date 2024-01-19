МЕА підвищило прогноз попиту на нафту на 2024 рік

reuters

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знову підвищило прогноз зростання світового попиту на нафту на 2024 рік, хоча його прогноз залишається нижчим за очікування ОПЕК.

Про це пише Reuters.

В останні роки МЕА та Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) конфліктували через такі питання, як майбутній попит на нафту. МЕА очікує, що попит на нафту досягне піку до 2030 року, оскільки світ переходить на більш чисті види палива, але ОПЕК відкинула цю думку в своїй статті, опублікованій в середу.

МЕА, яке консультує промислово розвинені країни, в четвер спрогнозувало, що світове споживання зросте на 1,24 мільйона барелів на добу у 2024 році. Це третій поспіль перегляд прогнозу в бік збільшення за останні кілька місяців, але він виявився нижчим за прогноз ОПЕК на рівні 2,25 млн барелів на добу.

Реклама:

Оскільки конфлікт на Близькому Сході викликає занепокоєння щодо постачання, МЕА заявило, що - якщо не буде значних перебоїв у потоках - ринок виглядає досить добре забезпеченим у 2024 році, і може виникнути надлишок, якщо ОПЕК та її союзники згортатимуть скорочення видобутку, як заплановано у другому кварталі.

Останній перегляд зростання попиту МЕА у бік збільшення на 180 тис барелів на добу порівняно з попереднім прогнозом пов'язаний з покращенням глобального економічного зростання та зниженням цін на нафту в четвертому кварталі, а також розширенням нафтохімічного сектору Китаю.

У четвер зранку нафта марки Brent торгувалася в районі 78 доларів за барель.

Реклама:

Економічна правда