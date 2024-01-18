Міноборони під’єднали до порталу викривачів корупції від НАЗК
Міністерство оборони включили до переліку держорганів на спеціальному порталі НАЗК - єдиного порталу викривачів корупції.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у Міністерстві оборони, може подати повідомлення викривача корупції (в тому числі анонімне)", - йдеться в повідомленні.
За допомогою цієї системи можна контролювати стан та результати розгляду повідомлення, отримати інформацію про статус викривача.
Крім цього, портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних.
Портал викривачів корупцій доступний за посиланням.
Також повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень можна через спеціальну телефонну лінію Міноборони (+38 044 271 39 86), електронну пошту (dzvk_mou@post.mil.gov.ua), офіційний веб-сайт відомства.
Нагадуємо:
Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали, було запущено 6 вересня.
Спеціальний ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах - інформація викривачів оперативно надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції, а також до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.