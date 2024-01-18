Міноборони під’єднали до порталу викривачів корупції від НАЗК

Міністерство оборони включили до переліку держорганів на спеціальному порталі НАЗК - єдиного порталу викривачів корупції.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у Міністерстві оборони, може подати повідомлення викривача корупції (в тому числі анонімне)", - йдеться в повідомленні.

За допомогою цієї системи можна контролювати стан та результати розгляду повідомлення, отримати інформацію про статус викривача.

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Крім цього, портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних.

Портал викривачів корупцій доступний за посиланням.

Також повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень можна через спеціальну телефонну лінію Міноборони (+38 044 271 39 86), електронну пошту (dzvk_mou@post.mil.gov.ua), офіційний веб-сайт відомства.

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Нагадуємо:

Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали, було запущено 6 вересня.

Спеціальний ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах - інформація викривачів оперативно надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції, а також до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.