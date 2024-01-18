Непрацевлаштованими після початку війни залишаються 28% українців - дослідження

Українці все більше відчувають втому через війну, але збільшується кількість громадян, які мають роботу, впевнені у своїх заробітках в майбутньому та будують плани.

Це показали результати дев'ятої хвилі опитування "Градус суспільства під час війни" від Gradus Research.

"Результати останньої хвилі дослідження продемонстрували, що українці все більше відчувають втому та безсилля через невизначеність і мінливість війни. Але попри таке емоційне напруження, вони активно повертаються до роботи й будують плани на майбутнє" — зазначила директорка Gradus Research, соціолог Євгенія Близнюк.

Так, опитування показало, що відсоток працевлаштованих серед опитаних українців, які працюють повний або частковий робочий день, наразі складає 62%, у порівнянні з 24% у березні 2022 року. Непрацевлаштованими залишаються 28% респондентів, і 8% — мають роботу, але не працюють.

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Збільшилася також кількість опитаних, які отримують заробітну плату і впевнені, що будуть отримувати її в майбутньому — їх частка вперше від початку війни становить більша частина (55%), тоді як у березні 2022 року вона складала 21%.

Для відновлення нормального життя після війни потрібно понад п’ять років. Так вважають більше третини респондентів — 37% респондентів під час проведення останньої хвилі дослідження зазначили про це. У квітні 2023 року їх частка складала 31%.

Термін "до року" для відновлення життя, своєю чергою, прогнозують 12% опитаних, 1-2 роки — 11%, а до 5 років — 19%.

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Більшість респондентів (55%) зазначають, що у їх житті останнім часом переважає втома. Під час попередньої хвилі опитування у квітні 2023 року такий стан декларували 50% опитаних.

Серед інших найбільш поширених станів опитаних переважають напруженість (43%), роздратування (32%), безсилля (31%), розчарування (29%), обережність (28%), страх (28%) та гнів (25%).

Нагадуємо:

За даними Державної служби зайнятості на початок 2024 року, в Україні було зареєстровано 96 126 офіційних безробітних.