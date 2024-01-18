З початку великої війни борги населення за електроенергію зросли на 15 мільярдів
Борги побутових споживачів за електроенергію з початку великої війни зросли на 15 мільярдів гривень, зокрема, на 7,7 мільярдів гривень у 2023 році.
Про це повідомив радник премʼєр-міністра та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко в коментарі для ExPro.
"Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників – багато областей, яких би там не мало бути", - вказує він.
За його словами, "рекордсменами" з боргів є Київ та Київська область, Дніпропетровщина та Харківщина.
Наприкінці грудня Кабмін зняв мораторій на відключення від електроенергії боржників у не прифронтових областях.
"Моя особиста точка зору – рішення про скасування мораторію перезріло. Його необхідно було прийняти десь 15 місяців тому", - вважає Бойко.
Він пояснив це тим, що Україна пережила шок перших місяців війни, стабілізувала роботу економіки, фінансової та банківської систем, російських окупантів вдалось вигнати зі значної частини території, і активні бойові дії ведуться не на всій території нашої держави.
Нагадуємо:
Столична компанія-енергопостачальник Yasno планує почати відключення боржників від електроенергії з 29 січня.