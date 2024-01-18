Суд у США відновив заборону на продаж двох моделей Apple Watch

reuters

Компанія Apple тимчасово відключить функцію вимірювання кисню крові зі своїх нових моделей Apple Watch у рамках патентної суперечки з Masimo, щоб уникнути заборони на їх імпорт і продаж у США.

Про це пише AP.

У середу, 17 січня 2024 року, федеральний апеляційний суд вирішив відновити заборону на продаж годинників Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2 у США, поки він розглядає патентний спір.

У відповідь Apple заявила, що з четверга вимкне функцію моніторингу рівня кисню в крові на двох своїх найпопулярніших годинниках у США, щоб виконати рішення суду.

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Тимчасова заборона, видана Апеляційним судом США три тижні тому, дозволила двом моделям годинників повернутися в магазини США після того, як Apple прибрала їх з полиць і вебсайтів напередодні Різдва в рамках довготривалої боротьби з компанією Masimo, що займається медичними технологіями.

Якби Apple вирішила припинити продажі Series 9 та Ultra 2 у США, це загрожувало б ударом по річному обсягу продажів компанії, який становить 383 мільярди доларів. Хоча компанія не розкриває обсяги продажів Apple Watch, за оцінками аналітиків, цей продукт приносить близько 18 мільярдів доларів річного доходу.

Нагадаємо:

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Наприкінці грудня у США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch.

Економічна правда