Балтійські країни пропонують ЄС заборонити імпорт російського зерна
Балтійські країни підтримують включення російського та білоруського зерна до нового пакету санкцій ЄС.
Про це заявив міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс після зустрічі з латвійським і естонським колегою, передає TV3.lt.
Зазначається, що Скуодіс 17 січня обговорив питання посилення санкцій проти Росії та Білорусі з міністром клімату Естонії Крістен Міхал і міністром транспорту Латвії Каспарсом Бріскенсом.
"Ми домовилися, що необхідно координувати всі дії один з одним, уникаючи індивідуальних національних ініціатив і продовжувати обмін інформацією з питань транспортного сектору, таких як зерно та інші", – сказав Скуодіс.
Крім того, Скуодіс заявив, що транзитом через Литву транспортується мало російського зерна, а більшість - через Латвію, що є "великою проблемою".
Нагадаємо:
Росія за 2023 рік вивезла з окупованих після початку повномасштабного вторгнення територій щонайменше 4 млн тонн зерна.