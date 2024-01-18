Балтійські країни пропонують ЄС заборонити імпорт російського зерна

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Балтійські країни підтримують включення російського та білоруського зерна до нового пакету санкцій ЄС.

Про це заявив міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс після зустрічі з латвійським і естонським колегою, передає TV3.lt.

Зазначається, що Скуодіс 17 січня обговорив питання посилення санкцій проти Росії та Білорусі з міністром клімату Естонії Крістен Міхал і міністром транспорту Латвії Каспарсом Бріскенсом.

"Ми домовилися, що необхідно координувати всі дії один з одним, уникаючи індивідуальних національних ініціатив і продовжувати обмін інформацією з питань транспортного сектору, таких як зерно та інші", – сказав Скуодіс.

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Крім того, Скуодіс заявив, що транзитом через Литву транспортується мало російського зерна, а більшість - через Латвію, що є "великою проблемою".

Нагадаємо:

Росія за 2023 рік вивезла з окупованих після початку повномасштабного вторгнення територій щонайменше 4 млн тонн зерна.

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