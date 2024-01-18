Ринку нафти загрожує дефіцит суден через напади хуситів у Червоному морі – Aramco

getty images

Світові нафтові ринки впораються з перебоями в Червоному морі в короткостроковій перспективі, але тривалі напади хуситів на судна призведуть до дефіциту танкерів через більш тривалі рейси і затримки поставок.

Про це заявив гендиректор саудівської нафтової компанії Aramco Амін Нассер на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише Reuters.

Амін Насер сказав Reuters, що очікує посилення конкуренції на нафтовому ринку після того, як споживачі виснажили запаси на 400 мільйонів барелів за останні два роки, що залишило вільні потужності ОПЕК основним джерелом додаткової пропозиції для задоволення зростаючого попиту.

Напади хуситів на кораблі в Червоному морі змусили багато компаній перенаправляти вантажі в обхід Африки. Пов'язані з Іраном хусити кажуть, що діють на знак солідарності з палестинцями під час війни Ізраїлю з сектором Газа.

Реклама:

"Якщо в короткостроковій перспективі, то танкери можуть бути доступні... Але якщо це більш довгострокова перспектива, це може стати проблемою", - сказав Насер у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Виникне потреба в більшій кількості танкерів, і їм доведеться долати довші відстані", - додав він.

Контейнеровози зупиняються або змінюють напрямок руху з Червоного моря, що веде до Суецького каналу, найшвидшого маршруту з Азії до Європи, яким проходить близько 12% світового судноплавства.

Реклама:

Альтернативний маршрут навколо мису Доброї Надії додає 10-14 днів до подорожі.

За словами Нассера, Aramco може обійти протоку Баб-ель-Мандаб поблизу Ємену, звідки хусити здійснюють напади, за допомогою трубопроводу, що з'єднує її східні нафтові об'єкти із західним узбережжям і забезпечує швидший доступ до Суецького каналу.

Деякі нафтопродукти, можливо, доведеться транспортувати навколо Африки, сказав Нассер, додавши, що він не очікує, що хусити знову нападуть на об'єкти Aramco в результаті мирних переговорів між Саудівською Аравією та Єменом.

Читайте також: Єменські хусити вбивають торгівлю. Чим загрожує конфлікт у Червоному морі?

Економічна правда