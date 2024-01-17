У Чехії підготували законопроєкт про експропріацію російського майна

Група чеських депутатів на чолі з Ондржеєм Коларжем з партії TOP 09 запропонувала законопроєкт про "захист безпеки Чеської Республіки", який дозволить експропріацію іноземної власності з метою "захисту суверенітету, територіальної цілісності Чеської Республіки та її демократичних принципів".

Про це з посиланням на видання Novinky пише "Європейська правда".

Формулювання законопроєкту є загальним, у ньому прямо не згадується російська власність, хоча очевидно, що йдеться саме про неї, і сам Коларж визнає, що до неї це буде застосовано в першу чергу.

За словами авторів, рішення про те, чи буде експропрійоване майно, запропоноване МЗС, ухвалюватиме уряд.

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"У заяві про компенсацію уряд визначає розмір компенсації за майно", – йдеться далі в документі і зазначається, що компенсація буде встановлена в розмірі звичайної ціни.

Це фактично означає, що Чехія, у разі прийняття рішення про експропріацію десятків об'єктів нерухомості у Російської Федерації заплатить за них.

У відповідь на критику, що його пропозиція суперечить урядовій політиці і здатна допомогти Росії фінансувати війну, Коларж відповів: "Теоретично це так, але чеський правовий порядок не допускає жодних інших методів експропріації. Боюся, що це єдиний законний варіант, який у нас є. Якщо хтось зрозуміє, що було б краще експропріювати без компенсації, він проштовхне це через парламент, що змінить нашу правову систему, я не буду проти цього. Зараз я, напевно, не готовий це пропонувати", – сказав депутат.

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Уряд Чехії вирішив заморозити майже всі російські активи в Чехії, за винятком посольства і трьох об'єктів дипломатичної місії, за пропозицією міністра закордонних справ Яна Ліпавського в середині листопада минулого року. Зокрема, санкції стосуються "Підприємства з управління активами за кордоном" адміністрації президента Російської Федерації, з якого, за словами Ліпавського, "фінансується російський режим, який вбиває мирне населення в Україні".

Міністерство закордонних справ наразі вивчає пропозицію Коларжа, тому не коментує її.

Нагадуємо:

Над подібною ініціативою зараз працюють, наприклад, в Латвії або Естонії, хоча все ще перебуває на початковій стадії. В Естонії думають над тим, щоб замість грошей видати росіянам своєрідний "ваучер" в якості компенсації, який можна було б погасити лише в рамках репарацій для України. У Латвії йдеться лише про одну російську будівлю в Ризі.

Крім того, адміністрація президента Джо Байдена підтримала законопроєкт, що дозволить арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб надати їх Україні.

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