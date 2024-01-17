"Укрзалізниця" на третину збільшила перевезення пасажирів на свята

УЗ

АТ "Укрзалізниця" в період масових зимових перевезень з 21 грудня 2023 року по 10 січня 2024 р. перевезло 1,6 млн пасажирів, що на 33% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У святковий пперіод країною курсувало 104 поїзда, враховуючи 10 додатково призначених поїздів, які здійснили 92 рейси.

Поїздами, які перевезли в різдвяно-новорічний період найбільшу кількість пасажирів, стали поїзди №127/128 Запоріжжя - Львів, №85/86 Львів - Запоріжжя та №81/82 Київ - Ужгород.

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Також УЗ в цей період перевезла пікову кількість дітей за груповими замовленнями до гір на відпочинок.

Ще 2889 військовослужбовців вчасно дістались додому на довгоочікуваний відпочинок через сервіс спецзамовлень квитків для військових - 74,5% поїздок від загальної кількості оформлемних через онлайн-портал припали саме на період пікових зимових перевезень.

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"Укрзалізниця" у 2023 році перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення та вийшла на довоєнні показники.