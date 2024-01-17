Білл Гейтс пояснив, як штучний інтелект змінить життя через 5 років

У найближчі п'ять років технологія штучного інтелекту стане революційною для всіх, оскільки полегшить життя кожної людини.

Про це заявив засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс у Давосі на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє CNN.

Він підкреслив, що з кожною новою технологією приходить страх, а потім нові можливості.

Так, Гейтс не поділяє точку зору, що розвиток штучного інтелекту призведе до ліквідації мільйонів робочих місць по всьому світу.

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"Як це було з продуктивністю сільського господарства в 1900 році, люди думали: "Гей, що люди будуть робити?" Насправді було створено безліч нових речей, безліч нових категорій робочих місць, і ми живемо набагато краще, ніж коли всі займалися сільським господарством. Це буде схоже на те", - сказав Гейтс.

Гейтс прогнозує, що штучний інтелект полегшить життя кожної людини, зокрема, він вказав на допомогу лікарям в оформленні документів, які "є частиною роботи, яка їм не подобається, але ми можемо зробити її дуже ефективною".

За його словами, впровадження цієї технології у сферу освіти або медицини буде "просто фантастичним".

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Доступ до штучного інтелекту буде здійснюватися "через телефон або ПК, який у вас уже є, через інтернет, який у вас уже є", каже Гейтс.

"Мета Фонду Гейтса - зробити так, щоб затримка між отриманням користі людьми в бідних країнах і отриманням її багатими країнами була дуже короткою", - сказав Гейтс.

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Як відомо, Microsoft уклала багатомільярдне партнерство з OpenAI. Гейтс залишається одним із найбільших акціонерів Microsoft.

Цього тижня Міжнародний валютний фонд повідомив, що зростання штучного інтелекту може зачепити близько 40% робочих місць у всьому світі.

МВФ у своїй доповіді дотримується набагато менш оптимістичної думки, заявивши, що штучний інтелект "посилить нерівність".