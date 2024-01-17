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У Харкові низка споживачів без світла і газу внаслідок ракетного удару

Середа, 17 січня 2024, 11:14 - Лія Ільченко

У Харкові внаслідок нічного ракетного удару Росії знеструмлено 43 побутових і вісім юридичних споживачів, без газу 170 абонентів. 

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Згідно з повідомленням, відновлювальні роботи розпочнуться, щойно енергетики отримають дозвіл від ДСНС.

Крім того, через ворожий удар, який стався минулої доби, у Кіровоградській області залишається знеструмленим 71 споживач.

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Добою раніше Міненерго повідомляло, що на Харківщині заживили 21 точку обліку. Енергетики працюють над відновленням електроживлення на 36 об'єктах. Залишаються знеструмленими через бойові дії 64 населені пункти та близько 15,9 тисячі споживачів.

17 січня внаслідок ракетного удару окупантів по центру Харкова постраждали 17 осіб, з них одна у важкому стані, пошкоджено 19 житлових будинків.

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