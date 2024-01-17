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Hyundai продав завод у Китаї за 225 мільйонів доларів

Середа, 17 січня 2024, 10:06 - Олексій Павлиш
 
getty images

Китайське спільне підприємство Hyundai Motor Co. продало свій завод в Чунціні за 1,62 мільярда юанів (225 млн доларів США) - це менше половини від ціни, яку просили, коли завод був виставлений на продаж в серпні.

Про це пише Bloomberg.

Завод продали китайській компанії Chongqing Liangjiang District Yufu Industrial Park Construction Investment Ltd., що фінансується з муніципального бюджету.

Продаж є частиною зусиль південнокорейського автовиробника з оптимізації діяльності в Китаї, пояснили в Hyundai.

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"Hyundai і Kia Corp. стикаються з важкими рішеннями щодо того, як вони планують працювати в Китаї, який, хоча і є найбільшим автомобільним ринком у світі, в третьому кварталі становив лише 5% їхніх продажів, оскільки вони борються зі швидким переходом країни на електромобілі", - пише агентство.

Спочатку завод був виставлений на продаж за 3,68 мільярда юанів у серпні, а через два місяці ціна була знижена до 2,58 мільярда юанів. За словами представників Hyundai, продаж було завершено наприкінці минулого року.

Економічна правда

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