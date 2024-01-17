Росія вчергове обстріляла прифронтову ТЕС – ДТЕК

Компанія ДТЕК повідомила, що РФ вкотре обстріляла прифронтову теплоелектростанцію: за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків.

Останнім часом ворог майже щодня та щоночі атакує прифронтову теплоелектростанцію. Лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда