Ціни на нафту падають: дані щодо ВВП Китаю не виправдали очікувань

reuters

Ціни на нафту впали в середу, оскільки економічне зростання в Китаї, другому найбільшому споживачеві нафти в світі, трохи не виправдало очікування, що викликало побоювання щодо майбутнього зростання попиту.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 52 центи, або на 0,7%, до 77,77 дол за барель до 04:32 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 56 центів, або на 0,8%, до 71,85 доларів за барель.

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Нафта марки Brent трохи зросла у вівторок, в той час як WTI впала, оскільки інвестори побачили ослаблення фундаментальних показників в США, але триваючі морські і повітряні конфлікти в Червоному морі посилили побоювання, що танкерам доведеться змінювати маршрути, щоб уникнути цього району, що збільшує витрати і час на доставку.

Економіка Китаю в четвертому кварталі зросла на 5,2% порівняно з попереднім роком, що не виправдало очікувань аналітиків. ВВП Китаю в 4-му кварталі зріс на 5,2% порівняно з прогнозом у 5,3%.

Показник економічного зростання Китаю "не усуває зустрічних вітрів щодо попиту на сиру нафту, перспективи Китаю на 2024 і 2025 роки все ще залишаються похмурими", - зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

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"Нафтова промисловість підтримувала думку, що, незважаючи на нерівномірне відновлення, попит на нафту з боку Китаю був стійким і, ймовірно, досягне рекордних рівнів у 2024 році", - додала вона.

Незважаючи на менш ніж очікуване економічне зростання, пропускна здатність нафтопереробних заводів Китаю в 2023 році зросла на 9,3% порівняно з попереднім роком до рекордного рівня, що свідчить про те, що попит на нафту в країні зростає, хоча і не тими темпами, як очікують деякі аналітики.

Крім того, в середу долар США коливався біля місячного максимуму після того, як коментарі представників Федеральної резервної системи США знизили очікування щодо агресивного зниження процентних ставок. Зміцнення долара знижує попит на нафту, деноміновану в доларах, з боку покупців, які платять в інших валютах.

Економічна правда