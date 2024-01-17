Французький виробник автокомпонентів Faurecia позбувся активів у Росії

фото: Коммерсантъ

Активи французького виробника автокомпонентів Faurecia в Росії перейшли у власність компанії її російських топменеджерів - "Формат Інвест".

Про це пише "Коммерсантъ".

Як зазначає газета з посиланням на дані ЄДРЮЛ, компанії "Форесія автомобільні рішення" і "Форесія екологічні рішення" - російські юрособи Faurecia - перейшли у власність компанії "Формат Інвест".

За словами співрозмовника видання, у Faurecia є право на зворотний викуп.

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"Формат Інвест" наприкінці червня 2023-го створили топменеджери російської Faurecia з метою купити активи французької групи і перезапустити їх.

Спочатку по 35% у цій компанії було у гендиректора п'яти структур Faurecia в Росії Тетяни Громової та операційного директора Faurecia в Росії Олів'є Гріненберже, решта частки по 6%, зокрема, у директорів майданчиків у Тольятті Миколи Афанасьєва та Марини Давиденко, а також директора з продажу, програм та інжинірингу Олександра Горіна.

У вересні Горін вийшов із компанії, а решта співвласників, за винятком Тетяни Громової та Олів'є Гріненберже, отримали по 7,5%. Олів'є Гріненберже протягом 2023 року отримав російський паспорт.

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У периметр російських активів Faurecia входили також "Форесія Інтеріор Луга" (Ленобласть), "Форесія Інтеріор Тольятті" і "Форесія Аутомотив Девелопмент" (Калуга). Частина з цих компаній перебувала у стадії реорганізації.

У 2023 році передбачалося, що бізнес "Форесія Інтеріор Тольятті" і "Форесія екологічні рішення" перемістять на новий майданчик в ВЕЗ "Тольятті", де розміщено запущене 2021 року ТОВ "Форесія автомобільні рішення" (сидіння, механізми для автокрісел).

Сума угоди невідома.

Виконавчий директор Advance Capital Артур Шубаєв зазначаив, що угоди з іноземними гравцями в автопромисловому секторі в тих сегментах, де обсяг виробництва значно знизився, відбувалися в середньому за мультиплікатором 0,5 до чистих активів.

Виходячи з цього угоду можна оцінити в 450 млн рублів, сказав він.

Група Faurecia - один із найбільших у світі виробників інтер'єрів і вихлопних систем - ухвалила рішення про відхід із РФ на початку 2023 року. У 2022 році група внаслідок злиття з Hella (спеціалізується на електроніці) стала називатися Forvia.

У звіті компанії за 2022 рік повідомлялося, що діяльність групи в РФ "дуже обмежена" - 0,4% від загального обсягу продажів у 2022 році проти 1,4% роком раніше. Тоді ж компанія оцінила витрати, пов'язані з припиненням діяльності в РФ, у 130,3 млн євро, із них 103,9 млн євро - витрати на реорганізацію, 26,4 млн євро - інші витрати.

Головними покупцями продукції у РФ групи були альянс Renault-Nissan, АвтоВАЗ, а також Hyundai/Kia і Volkswagen.

Економічна правда