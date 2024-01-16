"Укрпошта" відкрила голосування за найкращу марку 2023 року

Укрпошта

"Укрпошта" оголосила про початок конкурсу на визначення найкращої поштової марки України 2023 року.

Про це повідомляється на сайті національного поштового оператора.

Цьогоріч українці обиратимуть найкращу поштову марку серед 10 художніх марок та 8 поштових блоків, введених Укрпоштою в обіг у попередньому році.

Голосування триватиме з 16 до 21 січня, результати будуть відомі 24 січня.

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Проголосувати за свого фаворита можна на офіційних сторінках Укрпошти у Facebook та Instagram, а також в соціальних мережах генерального директора Ігоря Смілянського. Для цього в коментарях під дописом необхідно залишити один коментар з двома номерами за шаблоном: "найкраща марка №...; найкращий блок №…".

Авторам ескізів вручать призи.

Нагадуємо:

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За 2022 рік звання "Найкращої воєнної поштової марки" отримала марка "Русскій воєнний корабль, іді…!". За неї проголосували майже 198 000 українців.